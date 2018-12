Élections en RDC : Kamerhe Tshisekedi veulent défier la commission électorale

Si le Cap pour le Changement (CACH) a finalement cautionné le report des élections au 30 décembre, la plateforme de l’opposition ne veut pas d’un autre ajournement et entend poursuivre sa campagne jusqu’au 28 décembre dont la clôture est officiellement prévue ce vendredi.

Cela se sait. Ce n’est plus le 23 décembre que les Congolais se rendront aux urnes. Plutôt le 30 décembre suite à un report prononcé ce 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour « des raisons techniques », ainsi qu’a expliqué Corneille Nangaa, président de l’institution.

La semaine dernière, un incendie qui s’est déclaré à la CENI a ravagé plus de 80% des controversées machines à voter destinées à la ville de Kinshasa.

Un report que le CACH, coalition formée pour faire élire Félix Tshisekedi à la présidence de la République dit avoir acté. Toutefois, la plateforme n’entend pas cautionner un autre report.

«Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser afin d’obtenir les élections le 30 décembre par des actions pacifiques d’envergure et au cas contraire poursuivre ces actions, et même les amplifier jusqu’au départ de Joseph Kabila », peut-on lire dans un communiqué rendu public ce vendredi par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

« Ce nouveau report est une forfaiture qui grippe le processus électoral pour le (Kabila, Ndlr) maintenir au pouvoir », poursuit le texte.

En outre, alors que la clôture de la campagne électorale est prévue ce vendredi, Tshisekedi et Kamerhe entendent poursuivre la campagne jusqu’au 28 décembre. Une défiance qui ne saurait être sans conséquence,….Sur tous les plans ou presque.

Ces élections dont la présidentielle censée inaugurer le tout premier transfert pacifique de pouvoir dans l’histoire de RDC ont déjà subi deux renvois après ceux de 2016 et 2017.

