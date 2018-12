Lutte contre Ebola : la recherche, un élement déterminant (expert)

La recherche de vaccins beaucoup plus qu’un produit pharmaceutique est essentielle pour contenir les épidémies d’Ebola actuelles et futures en République Démocratique du Congo, a déclaré Peter Salama, qui dirige le dispositif de réponse au virus Ebola de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le Congo a connu 10 épidémies d’Ebola depuis la découverte du virus dans ce pays en 1976. Il se propage par contact des fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique avec vomissements sévères, diarrhée et saignements, et dans de nombreuses flambées, plus de la moitié des cas sont mortels.

“En gros, nous savons que la majorité des cas d’infection à l’Ebola proviennent d‘établissements de santé ayant des pratiques sanitaires dangereuses, des enterrements dangereux et des contacts avec des familles de cas confirmés”, a déclaré Salama à Reuters lors d’une brève escale à Nairobi.

L‘épidémie, concentrée dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, est maintenant la deuxième plus grande de l’histoire et a jusqu‘à présent infecté pas moins de 450 personnes et en a tué au moins 270, ont déclaré des responsables de la santé de l’OMS et du Congo.

Les attaques par des groupes armés et la résistance de la communauté à l’encontre des responsables de la santé ont entravé une réponse positive.

“Comme vous pouvez l’imaginer, il est très difficile de retracer tous les jours, chaque contact, lorsque la seule possibilité d’atteindre ces zones en raison de l’insécurité est l’escorte militaire armée. Ainsi, dans les zones les plus précaires, le pourcentage de contacts perdus est beaucoup plus élevé à suivre “, a ajouté Salama.

Stopper l’importation du virus Ebola

L’OMS a annoncé le 10 décembre dernier que près de 2 000 agents de santé et des travailleurs de première ligne au Sud-Soudan se verront également offrir des vaccins contre l’Ebola pour tenter d’empêcher toute importation de la maladie virale.

Le Soudan du Sud est l’un des trois pays – avec l’Ouganda et le Rwanda – qui, selon l’OMS, courent “un risque très élevé” de faire importer le virus d’Ebola à la suite d’une épidémie dans l’est du Congo.

Les vaccinations avec le vaccin expérimental de Merck ont ​​commencé au Congo en mai dernier – un grand moment dans la lutte contre ce fléau qui dure depuis 40 ans et qui ne pouvait être combattue que par l’isolement et une hygiène stricte.

Le virus Ebola est une maladie redoutable, mais il est également rare, ce qui rend le marché potentiel d’un vaccin d’urgence hautement sporadique et très probablement non rentable.

Cela pose un dilemme aux sociétés pharmaceutiques: elles n’ont aucune perspective réelle de rendement financier, mais sont-elles en mesure de justifier l’investissement, même lorsqu’elles obtiennent le soutien d’agences gouvernementales et d’organisations caritatives.

Recherche des cas humains

GlaxoSmithKline a suspendu les travaux de son vaccin contre le virus Ebola après avoir été incapable de faire progresser ses essais cliniques avant la fin de l‘épidémie de 2014-2016, en raison du nombre réduit de cas d’Ebola.

Salama et d’autres experts exhortent les fabricants de médicaments à s’y tenir, même s’il est peu probable qu’ils réaliseront des bénéfices, car le monde a besoin plus d’un vaccin contre l’Ebola.

Salama a également déclaré à Reuters que l’OMS testait les vaccins d’autres sociétés et que c‘était le meilleur moment pour recueillir des données critiques.

“L‘étape de la recherche est le seul moment où vous pouvez vraiment le faire, c’est en pleine épidémie, car c’est le moment où vous avez des cas humains, donc si nous n’utilisons pas ces occasions pour apprendre quels sont les vaccins et les médicaments les plus efficaces, alors nous n’en saurons jamais plus “, a-t-il déclaré.

Les grandes entreprises pharmaceutiques restent les seuls moyens réalistes de fabriquer des vaccins à grande échelle et le problème dont l’objectif est de les inciter à travailler sur des maladies non rentables dans les pays pauvres s‘étend au-delà de l’Ebola, affirment les experts, d’autant plus que le monde surpeuplé pourrait s’attendre à un nombre croissant de rencontres meurtrières avec les microbes.