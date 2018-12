La Guinée équatoriale interdit et détruit du porc congelé des Pays-Bas

Le gouvernement de Guinée équatoriale a annoncé jeudi avoir décidé d’interdire et de détruire des produits congelés à base de porc importés des Pays-Bas et susceptibles de contenir la bactérie de la salmonelle.

Le gouvernement indique sur son site qu’il a pris cette décision après avoir été alerté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la présence possible de la bactérie dans des produits congelés “en provenance d’un abattoir aux Pays-Bas”.

A l’issue d’une réunion avec les dirigeants des entreprises ayant importé ces produits, il a été décidé “d’interdire temporairement leur importation et leur vente sur l’ensemble du territoire équato-guinéen” et les lots affectés et identifiés “seront détruits”, selon le gouvernement.

La salmonelle est une bactérie pouvant provoquer des intoxications alimentaires, mais aussi être la cause de la fièvre typhoïde et paratyphoïde.

