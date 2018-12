Société civile en RDC : sa naissance, son parcours, ses combats

La République démocratique du Congo se prépare à des élections générales le 23 décembre. Ces échéances, qui se tiennent après deux années de report, ont été obtenues de hautes luttes par l’opposition et par des mouvements de la société civile. Une société civile qui a été à l’avant-garde des luttes pour l’élargissement de l’espace politique et des libertés civiles dont nous vous retraçons les grandes lignes de vie.

Résumer l’histoire de la société civile congolaise à ces dernières années serait faire offense au long curriculum vitae de ses organisations. Car déjà, un décret-loi du 1er mars 1914 accordait la personnalité civile aux organisations de la société civile, tandis qu’un autre décret de 1926 autorisait la création des établissements d’utilité publique à but non-lucratif. Mais à cette époque, la gestion de ces organisations de la société civile était l’affaire d’Européens qui accomplissaient d’une manière générale l’œuvre du pouvoir colonisateur, comme le souligne des extraits de conférences tenues en Italie de 1999 à 2008 par Joseph Kyalangaliwa, président honoraire de la société civile du Sud-Kivu de 1997 à 2006.

Avec les indépendances, la société civile congolaise se « nationalise ». En septembre 1965, notamment, un décret-loi fut promulgué et réglementa l’organisation et le fonctionnement des associations membres de la société civile. L‘émulation est immédiate. Bien de Congolais s’y intéressent et s’engagent dans des œuvres pour le développement, la promotion des droits de l’homme ou encore les droits des travailleurs. Cet engagement va cependant prendre du plomb dans l’aile face à l’arrivée du président Mobutu par coup d’Etat, le 24 novembre 1965. Les libertés sont restreintes et les organisations de la société civile réduites à leur plus simple expression. C’est la stagnation. L‘Église catholique, alors seule critique assumée du pouvoir, fait quelques pics, mais pas de quoi faire fléchir la dictature.

La renaissance

Puis au début des années 90, avec la fin de la guerre froide et la réorientation des politiques d’aide au développement, qui veulent désormais promouvoir la bonne gouvernance, Mobutu décide de se donner bonne figure à l’international. Cette volonté croise également les desiderata du peuple qui ne cesse de crier sa misère. La société civile congolaise est ainsi ressuscitée à l’occasion d’une conférence nationale souveraine qui réunit par ailleurs des représentants de l’armée, des partis politiques et un représentant du chef de l’Etat. Mais les résolutions de cette conférence, fut-elle la plus longue et la plus réfléchie d’Afrique, ne furent jamais appliquées.

Il faut attendre le début des années 2000 pour assister à un véritable sursaut de la société civile congolaise. Après les guerres civiles qui ont fait plus de 5 millions de morts, elle enjoint la communauté internationale de superviser des consultations politiques inter-congolaises dénommées le « Dialogue Inter-Congolais ». Ces consultations se tiennent à Sun City (Afrique du Sud) de 2001 à 2002 et sont fondatrices de l’Accord de Paix appelé « Accord global et inclusif » ainsi que la Constitution de la Transition. Deux textes qui ont régi la République démocratique du Congo du 1er juillet 2003 au 28 février 2006, date de la promulgation de la nouvelle Constitution adoptée par un vote référendaire massif.

Les mouvements citoyens, bête noire de Kinshasa

2011. La société civile congolaise prend un nouveau tournant. En cette année électorale en République démocratique du Congo, les critiques se multiplient à l’encontre de Joseph Kabila, le président en poste depuis dix ans. Alors qu’en janvier de cette année, il a fait voter une révision de la Constitution pour une élection présidentielle à majorité simple, lors d’un seul tour, il est accusé d’avoir tripatouillé la constitution pour s’assurer la victoire. Les accusations de corruption et de paupérisation de la population qu’encouragerait son régime fusent également.

Un vent “agaçant” pour Kinshasa se lève alors à Goma, dans l’Est de la RDC, en 2012. C’est la Lucha, la « Lutte pour le changement ». Ce mouvement citoyen, non encore reconnu par le gouvernement congolais, a su notamment exercer une pression sur l’ONU pour combattre la rébellion du M23 qui sévissait dans la province meurtrie du Nord-Kivu. Entre-temps, il œuvre contre le chômage, l’accès à l’eau potable, aux routes, ou encore au repli citoyen. Se réclamant non-violent, ce mouvement qui s’inscrit explicitement dans le sillage du printemps arabe, s’inspire des idéologies de Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela. Dans le même sillage, en 2015, naît Filimbi, un autre mouvement citoyen qui s’est également imposé comme l’un des groupes contestataires les plus visibles de la société civile, exprimant haut et fort « l’insatisfaction et la frustration d’une jeunesse éduquée et fauchée ».

« Les activistes de la Lucha contribuent à l’avènement du Congo Nouveau tel que rêvé par Patrice Émeri Lumumba » en œuvrant à « un Congo de Liberté, un Congo de Justice, un Congo de Paix, un Congo Prospère, un Congo véritablement Indépendant », confie un activiste du mouvement.

Martyr de la démocratie

Dès 2016, Lucha et Filimbi vont se faire le relai d’un besoin d’alternance politique, en particulier face au président Kabila alors soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat. Manifestes, marches de protestation, campagnes populaires, ces deux mouvements vont enchaîner les actions pour la tenue d‘élections selon les délais constitutionnels, et sans Joseph Kabila.

Toutefois, le dynamisme de la société civile continue de souffrir d’un certain nombre de faiblesses. Certaines organisations sont du reste accusées d’accointances soit avec le régime, soit avec l’opposition, synthétisant les ambivalences de la société civile. La Lucha et Filimbi, eux, refusent de dîner à la soupe de partis politiques. Et cela ne les épargne pas de certains traitements : répression policière, incarcération, menaces, les militants citoyens vivent régulièrement sous pression.

En juin 2018, Luc Nkulula, co-fondateur de la Lucha a péri dans l’incendie de son domicile. La police congolaise a conclu à un incendie accidentel, mais ses compagnons estiment qu’il s’agit d’un coup monté. La Lucha venait ainsi de connaître son premier martyr. Et il n’a pas pu entendre, de son vivant, que le président Joseph Kabila ne briguerait pas un troisième mandat. C‘était pourtant l’un de ses combats.