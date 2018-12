Nigeria : l'ancien chef de l'état major abattu par balles

Alex Sabundu Badeh, le maréchal en chef de l’air a été abattu ce mardi dans sa voiture au Nigeria.

L’homme de 61 ans est mort suite à ses blessures par balles. Son véhicule a été attaqué alors qu’il revenait de sa ferme, le long de la route entre Abuja et Keffi, explique le communiqué des autorités nigérianes.

“C’est avec un coeur lourd que j’annonce avec regret la mort malheureuse de notre ancien chef d‘état-major, le maréchal en chef de l’air Alex Sabundu Badeh”, a indiqué Ibikunle Daramola, porte-parole de l’armée de l’air.

The Nigerian Air Force (NAF) has confirmed the death of the former Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal Alex Sabundu Badeh, who passed away on Tuesday.https://t.co/3qesEjA8fe pic.twitter.com/sD5K8CM3bZ — Daily Trust (@daily_trust) 19 décembre 2018

Aucune précision n’a été donnée sur les auteurs de l’attaque ou leurs motivations.

Le maréchal Badeh, qui a servi le Nigeria sous la présidence de l’ex chef d’Etat Goodluck Jonathan, avait cessé ses activités en 2015, à l’arrivée au pouvoir de l’ancien général Muhammadu Buhari.

Il a été accusé de corruption et de détournements d’argent alors qu’il était à la tête de l’armée, au plus fort du conflit avec le groupe jihadiste Boko Haram, et était dans l’attente de son procès avec nombreux autres membres de l’ancien gouvernement.

La situation sécuritaire se dégrade dans le pays le plus peuplé d’Afrique (180 millions d’habitants) à quelques mois de la présidentielle prévue en février prochain.

Le président Buhari, candidat à sa propre succession, est largement critiqué pour avoir laissé s’aggraver de nombreux conflits aux quatre coins du pays.

(1/7) Alex Badeh (1957-2018): The Man Who Flew Two Former US Presidents And Received A Recognition From Koffi Anan#RIP

Alex Sabundu Badeh, born January 10, 1957, was a retired four star flag officer of the Nigerian Air force who served as the 18th Chief of Air Staff … pic.twitter.com/i1jwcyUFkb — Opeyemi Yekini [Mr Gender] (@ope2y) 19 décembre 2018

AFP