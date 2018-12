Élections en RDC : les « ultimes conseils » du Conseil de sécurité de l'ONU

Tolérance, respect des droits de l’homme, ouverture des enquêtes… Pour le Conseil de sécurité de l’ONU, l’aboutissement du processus électoral en RDC dépend en grande partie de ces préceptes.

Le Conseil de sécurité de l’ONU au chevet de la RDC ? C’est en tout cas l’impression qu’aurait tout observateur en examinant la déclaration de l’institution rendue publique ce mardi 18 décembre.

« En tant qu’expression de la souveraineté du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo(RDC), les élections du 23 décembre prochain constituent une occasion historique de procéder au premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en République de démocratique du Congo (RDC), à la consolidation de la stabilité dans le pays et la création des conditions de son développement », peut-on lire dans la déclaration.

Et les 15 membres du Conseil savent de quoi ils parlent. Affrontements entre fidèles de candidats, tueries, entraves de toutes sortes à l‘égard de certains candidats… Depuis le début de la campagne électorale, le 22 novembre, la situation politique ne fait que s’envenimer. De là à susciter des craintes d’observateurs.

Quant à l’ONU, elle appelle la classe politique congolaise à la retenue. « Il est essentiel que tous les acteurs congolais participent au processus électoral de manière pacifique et constructive, dans le respect des mesures de confiance définies dans l’accord du 31 décembre 2016 », poursuit la déclaration.

Et l’enjeu est de taille pour ce grand pays d’Afrique centrale. « Les élections du 23 décembre prochain constituent une occasion historique de procéder au premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en République de démocratique du Congo », peut-on encore lire.

Reste à savoir si les acteurs politiques congolais réagiront en connaissance de cause à ces recommandations de l’ONU.