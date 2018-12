Somalie : l'armée américaine annonce avoir tué 62 shebab

L’armée américaine a annoncé lundi avoir tué 62 islamistes shebab lors de six frappes menées au cours du week-end en Somalie, alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s’accélère.

Quatre frappes ont été menées samedi dans la région de Gandarshe, dans le sud de la Somalie, tuant 34 shebab, a précisé dans un communiqué le commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom).

Deux autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants. “Nous estimons à ce stade que ces frappes n’ont tué ou blessé aucun civil”, a indiqué le commandement militaire américain.

Il s’agit des frappes les plus meurtrières depuis celle du 16 octobre, qui a fait 60 morts parmi les islamistes somaliens. C‘était la plus importante conduite par Washington contre les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, depuis celle du 21 novembre 2017, qui a fait 100 victimes “terroristes”, selon l’armée.

Ces nouvelles opérations portent à 45 le nombre de frappes américaines menées depuis le début de l’année contre les shebab en Somalie, a indiqué un porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning.

En 2017, il y en avait eu 35. Menées en soutien au gouvernement somalien sur la foi de “renseignements”, elles sont destinées à “empêcher les terroristes de se servir des zones reculées comme refuges d’où ils peuvent planifier des attentats, les diriger, les inspirer et recruter” des personnes pour les mener à bien, a précisé le colonel Manning au cours d’un point de presse.

“Nous sommes devenus meilleurs. Et parce que nous sommes devenus meilleurs, nous sommes capables de trouver, de cibler et d‘éliminer ces organisations terroristes”, a-t-il ajouté, précisant que les Etats-Unis évaluaient en août 2018 le nombre de shebab à 3.000 à 7.000 combattants, et ceux du groupe Etat islamique (EI) en Somalie à 70 à 250 combattants.

Les Etats-Unis soutiennent la lutte contre les shebab, menée par le gouvernement fédéral somalien et par les 20.000 soldats de l’Union africaine en Somalie (Amisom), présente dans le pays depuis 2007. Les shebab ont juré la perte du gouvernement somalien.

AFP