Africa forum 2018 : améliorer les droits des femmes et l'économie

Sharm el Sheikh, en Egypte. Au cours des six derniers mois, la ville a accueilli deux conférences internationales et en voici une de plus. . le forum Africa2018.

Plus de 1000 personnes comprenant des chefs d’Etat, des décideurs politiques et des chefs d’entreprise de tout le continent étaient réunis pour parler de la promotion du commerce intra africain et des questions de développement sur le continent.

..si le commerce se developpe bien entre nos différents états , je pense que chaque état en tirera profit.