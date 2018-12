Niger : des étudiants camerounais en détresse

Ils sont sept jeunes lauréats camerounais de l‘école africaine de météorologie et de l’aviation civile de Niamey, dans une situation de précarité . Leur pays refuse de leur octroyer les bourses auxquels ils ont droit.

Un étudiant qui a requis l’anonymat se dit inquiet pour l’avenir…

“ Disons que la première conséquense est qu‘à l’issue de notre formation se lamente -til, est qu’on n’aura pas de diplôme. Après un an et deux ans de formation, c’est comme si l’on aura perdu notre temps ici au Niger, dans des conditions difficiles…”

Ces sept infortunés, sont pourtant brillants.On y retrouve le major au baccalauréat au Cameroun de la session de 2011- avec une moyenne de près de 18 sur 20 .

D’après nos informations, ces étudiants font les frais d’une bataille des egos, entre le ministère des transports et celui de la fonction publique. Les deux institutions n’arrivent pas à s’enttendre, sur la prise en charge et l’intégration à la fonction publique de ces futurs techniciens supérieurs et ingenieurs en aéronautique…