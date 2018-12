Éthiopie : des violences intercommunautaires font 21 morts dans le sud

Au moins 21 personnes ont été tuées jeudi et vendredi dans des violences intercommunautaires dans une ville du sud de l‘Éthiopie où cohabitent des membres des ethnies oromo et somali, a rapporté la radio Fana, proche du pouvoir.

Les violences ont eu lieu du côté éthiopien de la ville de Moyale, qui se trouve à cheval sur la frontière avec le Kenya et est revendiquée aussi bien par la région oromo que la région somali.

Ces violences ont également fait 61 blessés, a indiqué Fana, citant Surewe Mohammed, directeur adjoint du service communication de la région Somali.

Selon lui, de nombreuses personnes ont été déplacées par ces violences, dans cette région où ont régulièrement lieu des affrontements intercommunautaires.

En 2017, des affrontements entre membres des ethnies oromo et somali, le long de la frontière commune entre leurs deux régions, avaient fait plus d’un million de déplacés.

À plusieurs endroits du pays, des violences intercommunautaires aux enjeux le plus souvent territoriaux ont émaillé les premiers mois du mandat du nouveau Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril.

Près d’un million de personnes ont ainsi été forcées de fuir leur foyer après de violents combats entre les Oromo et la minorité ethnique des Gedeo dans le sud, qui ont éclaté peu après sa nomination.

Ces violences ont terni les actions de M. Abiy, qui a pourtant multiplié les appels à la paix dans son pays et multiplié les réformes majeures, libérant des milliers de dissidents et de journalistes, faisant la paix avec l’ennemi intime, l‘Érythrée, et annonçant la privatisation de grandes compagnies publiques.

