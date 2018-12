Éthiopie : décès de l'ancien président Girma Woldegiorgis

L’ancien président éthiopien Girma Woldegiorgis est décédé samedi, deux semaines avant son 95e anniversaire, ont rapporté les médias d’Etat éthiopiens.

Girma a été président de l‘Éthiopie pendant douze ans entre 2001 et 2013, un poste largement honorifique, sans réel pouvoir.

À l’annonce de son décès, des dizaines de messagesont inondé la toile. Saluant pour la plupart le travail abbatu par ce dernier durant son passage à la tête de la nation.

Very sad to hear that the former #President (2001-2013) of the FDR of Ethiopia, Girma Woldegiorgis (born in 1924) has passed away aged 94. He was the most humble person I ever seen.



Thank you for your service and may your soul rest in peace! #Ethiopia #GirmaWoldegiorgis pic.twitter.com/7FYSoBXeEu