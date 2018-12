Ces trains qui transforment les voyages en Afrique

Le premier réseau de chemins de fer d’Afrique a été créé à Alexandrie, en Égypte, en 1852.

Aujourd’hui, les économies à croissance rapide du continent mettent à niveau l’infrastructure ferroviaire afin de soutenir l’amélioration du commerce et du transit régional.

Le rail est l’avenir de l’industrialisation de l’Afrique. Rien d’étonnant, le lancement du chemin de fer reliant Mombasa à Nairobi en 2017 a été accueilli avec un bonheur accablant.

"Ce projet a une importance commerciale et industrielle, car c'est le premier du genre en Afrique. Il permettra au Maroc de maîtriser la technologie liée aux trains à grande vitesse".

En novembre, après sept ans de travaux sur la ligne de chemin de fer à grande vitesse, le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron ont inauguré le train le plus rapide d’Afrique, qui divisera par deux le temps de trajet entre les centres commerciaux et industriels de Casablanca et de Tanger.

Le Maroc inaugure le train le plus rapide d’Afrique

Le train, qui a été testé à une vitesse de 357 km/heure qui devrait fonctionner à 320 km/heure, a réduit le trajet de près de 5 heures à environ deux heures. Il est environ deux fois plus rapide que le Gautrain à grande vitesse d’Afrique du Sud. Les fonctionnaires sont très satisfaits de ce développement.

La ligne à grande vitesse a été réalisée pour un coût total de 2,4 milliards de dollars, selon l’agence de presse officielle PMA. L’ONCF, chemin de fer de l’État, attend six millions de passagers par an pour le nouveau service de train. On ne peut donc imaginer l’impact que cela aura sur l’industrie du tourisme.