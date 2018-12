Rwanda : vers une reprise du procès de Diane Rwigara ?

Au Rwanda, le ministère public se dit insatisfait de l’acquittement de l’opposante Diane Rwigara et de sa mère et entend interjeter appel. Le parquet dit disposer des éléments à charge pour juger les deux femmes accusées principalement d’incitation à l’insurrection.

Coup de théâtre dans l’affaire Diane Rwigara. L’opposante rwandaise et sa mère Adeline devraient de nouveau comparaître devant la justice.

Il y a une semaine Diane Rwigara et sa mère étaient acquittées des charges retenues contre elles. « Les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement, notamment lors de conférences de presse, ne constituaient pas une incitation à l’insurrection », déclarait le président du tribunal.

« Les charges retenues par l’accusation sont sans fondement », concluait-il en prononçant l’acquittement pur et simple des deux prévenues.

Un verdict dont le parquet se montre insatisfait. « Le parquet dispose de suffisamment de preuves pour prouver la criminalité du duo, ce que la Haute Cour a ignoré et je peux confirmer que nous avons lu le jugement dans son intégralité et que nous ferons appel, car nous sommes toujours dans le délai de 30 jours prévu par la loi », a indiqué ce mercredi, le procureur général Jean Bosco Mutangana lors d’une conférence de presse.

« Nous avons beaucoup de raisons de faire appel. Si la décision de la Haute Cour était confirmée en appel, au moins, nous aurions comblé le vide jurisprudentiel », a poursuivi Mutangana.

Reste à savoir si le parquet qui avait déjà requis 22 ans de prison, sera débouté ou non. L’affaire Rwigara pourrait donc rebondir. Et faire couler encore beaucoup et de salive. Même si Mutangana dit faire abstraction de quelques conséquences politiques de l’affaire.