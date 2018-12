[Photos]Rwanda : revoici le général Paul Kagame

Paul Kagame a échangé ce mardi avec les forces armées de son pays au centre d’instruction militaire de Gabiro à Kigali.

L’occasion pour le président rwandais d‘évoquer les difficultés économiques pour justifier les « maigres » revenus des soldats. « Lorsque nous examinons les salaires ou d’autres ressources, nous savons que même si vous méritez de recevoir plus, nous n’avons pas assez de moyens », a indiqué Paul Kagame.

Non sans féliciter ses troupes pour leur courage, détermination et leur compétence. « Ce que vous nous avez montré ici aujourd’hui est la preuve que vous êtes capables de répondre à ceux qui veulent nuire à notre Nation. Ils n’ont aucune possibilité de réussir avec le courage, la détermination et les compétences que nous avons ».

Mais, en lieu et place des habituels costumes qu’il porte lorsqu’il est dans son bureau d’Urugwiro Village, c’est une tenue quasiment inhabituelle que l’homme fort du Rwanda a portée depuis son accession au pouvoir en 1994.

Brodequins bien cirés, uniforme (pantalon, veste et coiffure) camouflage bien repassé, c‘était plutôt un Kagame en mode soldat. Mieux en mode officier général parlant à ses troupes.

Peut-être une manière de se rappeler cette époque où il donnait des instructions lors des rassemblements de sa rébellion du front patriotique rwandais (FPR).

Mais, si cela est permis dans les régimes totalitaires comme la Corée du Nord, un président démocratiquement élu peut-il, quoiqu’ayant fait carrière dans les forces armées, continuer de porter l’uniforme militaire en cérémonie officielle ou privée ? La réponse se trouve peut-être dans les constitutions des pays.

