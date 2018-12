L'irrésistible ascension du photographe congolais Robert Nzaou

La photographie est une forme d’expression que plusieurs personnes à travers le monde utilisent pour documenter différents aspects de leur vie.

En Afrique, un certain nombre de photographes apparaissent, et tentent de changer la perception que les médias traditionnels ont du continent africain.

L’un de ces photographes est Robert Nzaou-Kissolo, photographe autodidacte de la République du Congo.

Il s’entretient avec Linnete Bahati, journaliste d’Africanews.

Les photographes les plus remarquables qui ont capturé des images d’Afrique étaient ceux d’Europe et des États-Unis. Mais la tendance a considérablement changé au fil des ans. Des noms comme Osborne Macharia au Kenya, Siaka Soppo Traoré au Sénégal, Joana Choumali en Côte d’Ivoire, etc. continuent de dominer le monde de la photographie en Afrique et ailleurs.

La liste ne cesse de s’allonger, comme nous l’avons vu avec Robert Nzaou du Congo, qui engage le public dans la représentation visuelle du continent africain.