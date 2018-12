Kenya : Écoutez battre le cœur de l'Afrique

En matière de tourisme, le Kenya est une référence en Afrique. Et ce n’est pas un hasard s’il figure tout en haut de la liste des pays les plus visités du continent. Pourtant, il existe encore des perles rares dans ce pays remarquable où l’on peut encore rencontrer des éléphants par milliers, des trésors naturels époustouflants et une population chaleureuse et fière de son patrimoine.

Le Rukinga Wildlife, un sanctuaire de la biodiversité

Le Rukinga Wildlife Sanctuary est une destination unique en son genre. Établi dans une réserve de 500 000 hectares, le sanctuaire est un exemple de safari éco responsable au cœur du parc national de Tsavo au sud du Kenya. Le principe fondateur de ce lieu est de conjuguer le développement des communautés villageoises et la protection de la nature – faune et flore. Fondé par le Canadien Mike Korchinsky en 1997, l’endroit abrite non seulement des fermes bovines villageoises, mais aussi plus de 300 espèces d’oiseaux et une cinquantaine d’espèces de gros mammifères – buffles, zèbres gris, lycaons, quelques lions, etc. Ici, les efforts consentis pour fournir des revenus aux populations locales ont payé et la réserve peut aujourd’hui s’enorgueillir d’avoir créé 327 emplois dans les communautés environnantes grâce à deux usines qui fabriquent des produits du commerce équitable à empreinte carbone neutre.

Diani Beach, un paradis entre terre et mer

Diani Beach… les eaux cristallines de l’Océan Indien et une plage de sable blanc où les amoureux de la nature et adeptes de sensations fortes trouveront leur bonheur. C’est ici que se pratique le seul saut en parachute d’Afrique de l’Est – une idée portée par un passionné, Gary Lincoln-Hope, Anglais à la quarantaine à peine entamée et ancien parachutiste militaire. Nul besoin d‘être chevronné pour faire le grand saut. L’aventure débute par un enregistrement express, avant qu’un instructeur expérimenté prenne le relai pour présenter les consignes de sécurité. On se dit alors qu’il est encore temps de renoncer, mais il est déjà l’heure d’embarquer, et le petit bimoteur décolle sans attendre. L’instructeur se lance et vous avec, pour une minute de chute libre riche en émotions, avec vue imprenable sur des paysages à couper le souffle. Puis le parachute se déploie et soudain tout s’apaise, le corps flotte au-dessus du lagon vert et bleu. Six minutes plus tard, on retrouve le sable blanc et le bruit imperceptible des vagues qui caressent le récif. Bienvenu à Diani Beach, la plus belle plage du Kenya.

Kilifi, fierté côtière du Kenya

Autant Diani Beach un paradis entre ciel et mer, autant Kilifi est un authentique jardin d’Eden adossé à l’Océan indien. Une fine végétation parsemée de cocotiers complète l’image de carte postale qu’offrent la mer et le sable blanc immaculé qui la prolonge. Kilifi sait cacher ses trésors. La cité balnéaire est un endroit discret à seulement 56 kilomètres de Mombasa. Il suffit d’ouvrir les yeux et de prendre le temps d’aller à la rencontre des populations et des attractions qu’offre la ville pour saisir la richesse du lieu. Bofa Beach, principale plage de la cité, est un passage obligé pour les amateurs de surf séduits par la cadence de ses vagues. Kilifi invite également à la balade. Les amateurs de randonnée pourront y découvrir les ruines en pierre de Mnarani, la cité swahilie du 16e et être récompensés par une vue imprenable sur l’Océan. Pour les pieds marins, une petite embarcation à moteur et le tour est joué. Une journée à flâner autour de la baie, une pause à l’ombre des palétuviers de la mangrove luxuriante et une baignade possible toute l’année grâce aux conditions climatiques raviront les adeptes de farniente. Cette douce oisiveté ne saurait être complète sans la dégustation d’un plat de poisson fraichement pêché et accompagné de la traditionnelle galette de chapati.

Le Madaraka Express : prêt ? Embarquez !

Le Madaraka Express lancé en mai 2017 sait allier le confort à l’observation de la beauté de la faune et de la flore kényanes. La voie ferrée a été construite légèrement en hauteur, laissant ainsi passagers le loisir d’admirer les décors naturels du pays. Ici, le parcours est tout tracé. Nairobi-Mombassa en six heures. Une voix-off, à la manière d’un habile guide touristique, renseigne sur les endroits que traverse la rame à toute allure, tandis que les passagers tentent d’apercevoir les troupeaux d‘éléphants ou de buffles qui s’invitent dans le paysage. Le charme et l’excitation d’assister à un spectacle unique et inattendu. Les mystères de la vie sauvage à l’extérieur, et à l’intérieur, le confort d’un train conçu et construit par la Chine qui offre toutes les commodités nécessaires aux voyageurs. Si le Madaraka Express offre une alternative précieuse à la route pour relier les deux principales villes du Kenya, il va encore plus loin puisque ce train promet à terme de relier le Kenya à l‘Éthiopie, à l’Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud. Un périple hors du temps que l’on aimerait ne jamais achever !

A propos de MyChicAfrica