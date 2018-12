Le Cameroun d'accord pour organiser la CAN 2021

Le Cameroun est d’accord pour organiser la CAN 2021. Dans un entretien à l’Agence France Presse, Ahmad Ahmad le président de la Confédération africaine de football assure s‘être mis d’accord avec Yaoundé pour tenir l‘événement dans trois ans.

Mais à la lecture de l’entretien, il apparaît que la tension n’est pas encore totalement retombée entre la CAF et les autorités camerounaises. Et que l’accord conclu entre les deux parties a surtout été dicté par la Confédération.

Car le décalage entre 2019 et 2021 est interdit par le règlement de la CAF. Un biais qui aurait pu pousser le pays des Lions indomptables à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Abidjan sur le banc de touche

Mais Ahmad Ahmad menace : si le Cameroun attaque au TAS il perd 2021 et va écoper d’une rafale de sanctions : exclusion de deux éditions de la CAN et sanctions financières.

Reste que sur 2021 justement, l’affaire n’est elle-même pas encore complètement entendue. La Côte d’Ivoire, pays-organisateur désigné de la Coupe d’Afrique des Nations cette année-là n’a pas encore dit si elle accepterait de tenir l‘événement en 2023, c’est-à-dire avec deux ans de décalage.

En attendant, le président de la CAF prévient Abidjan, le pays ne sera jamais prêt pour 2021.

LIRE AUSSI

CAN