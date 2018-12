Soudan : au moins 9 morts dans un accident d'avion (TV)

Au moins neuf personnes ont été tuées dans un accident d’avion dans l‘État d’Al-Qadarif, dans l’est du Soudan, a rapporté la télévision d‘État.

Selon l’agence de presse turque Anadolu se référant à la chaîne de télévision «Al-Shorouk», proche du gouvernement soudanais, le crash s’est produit dans l‘État de Gedaref, dans l’est du Soudan à 700 km de Khartoum, près de la frontière avec l‘Éthiopie.

« Alors qu’il était en phase d’atterrissage, l’hélicoptère a percuté une tour de télécommunications et a pris feu », ont déclaré des témoins de l’accident. « Des flammes et une fumée noire s‘élevaient de l’appareil », a déclaré l’un d’eux, Adam Hassan.

Si des médias étrangers font état de neuf décès, l’agence de presse officielle Suna parle, elle, de six morts et plusieurs blessés, sans en donner le nombre exact. Parmi les morts figuraient, Mirghani Salih, le gouverneur de l‘État et son ministre de l’Agriculture. Quant aux blessés, ils ont été hospitalisés, a annoncé Suna.

Plusieurs accidents d’avion se sont produits au Soudan ces dernières années. En octobre, huit personnes ont été blessées lors d’une collision entre deux avions militaires de fabrication soviétique sur le tarmac de l’aéroport de Khartoum.

Plus tôt en septembre, deux pilotes ont trouvé la mort dans le crash de leur avion à Omdourman, une ville proche de la capitale. Le même mois, au Darfour (à l’ouest), un hélicoptère militaire avait pris feu alors qu’il atterrissait. Tous les passagers avaient survécu.

En 2017, quatre passagers ont été blessés après que le mauvais temps a provoqué l‘écrasement de leur avion au Sud-Soudan et son impact sur un camion de pompiers à l’atterrissage.