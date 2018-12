USA-RUSSIE : le traité de la discorde [International Edition]

Bienvenus dans International Edition.

Cette semaine retour sur les mises en garde de Vladimir Poutine contre une course aux armements des États-Unis. Le président russe menace de développer de nouveaux missiles si les Américains quittent le traité nucléaire de 1987 qui régule leur usage. Nous y reviendrons plus en détail. En France, l‘éxécutif lâche du lest, la taxe sur les carburants pour l’année 2019, principale revendication à l’origine du mouvement des gilets jaunes a été annulée. En dépit de cela, la tension n’est pas retombée. Voici pour l’essentiel des titres, chaque semaine nous revenons sur les sujets traités par nos différentes rédactions.