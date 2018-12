Liberia : le président Weah somme les hauts responsables de déclarer leurs biens

Avant ou après la prise de fonctions, tout responsable libérien devra déclarer publiquement ses biens meubles et immeubles, a décidé ce jeudi, le président de la République. Et George Weah promet de se montrer fort implacable.

Un communiqué dont se souviendront à jamais les Libériens. Intitulé « Déclarez vos avoirs, soumettez vos plans d’achats ou autres », le document annonce un pacte avec la moralisation de la vie publique au Liberia.

En effet, quiconque hissé à de hautes fonctions (ministre, directeur général, secrétaire d‘État, etc.) devra obligatoirement faire une déclaration publique de ses biens. Ce qui permettra à des institutions telles que la Cour des comptes et de discipline budgétaire de faire la traçabilité des avoirs d’un responsable avant ou après la prise de fonction.

Une décision qui se veut être la traduction dans les faits d’une promesse électorale. « Au cours de la campagne, nous avons informé le peuple libérien et assuré la communauté internationale que notre gouvernement adopterait une attitude de tolérance zéro en matière de lutte contre la corruption et ferait preuve de la plus grande transparence et d’une plus grande responsabilité », a déclaré Weah cité dans le communiqué.

« Il est donc important et critique que chacun de vous, membre de mon gouvernement, déclare ses avoirs à la Commission anti-corruption du Liberia en une semaine », a ajouté le Chef de l‘État libérien. « Je suis sûr que cela obligera les délinquants à se discipliner », a-t-il poursuivi.

Ancienne star de football, George Weah est au pouvoir depuis son élection à l’issue de la présidentielle du 26 décembre 2017. En à peine un an de règne, Weah a déjà tenu plusieurs promesses dont la gratuité d’inscription au premier cycle universitaire.

