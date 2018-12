Le Maroc : entre soleil, mer et chirurgie esthétique

En plus du tourisme, le Maroc offre désormais aux visiteurs étrangers une autre attraction : les cliniques de chirurgie plastique.

Les principaux domaines de croissance sont la chirurgie esthétique, la chirurgie oculaire au laser et le tourisme dentaire. La chirurgie esthétique au Maroc peut coûter entre 30 % et 50 %, bien moins cher qu’en Europe.

Le pays compte 80 spécialistes et 12 cliniques de chirurgie esthétique. 15 % des 14 500 chirurgies esthétiques pratiquées chaque année au Maroc concernent des patients étrangers. Cela donnerait à ce pays un peu plus de 2 000 touristes médicaux par an.

Les femmes représentent 75 % des patientes étrangères…Liposuccion, amélioration de la poitrine sont les opérations les plus fréquemment effectuées selon l’Association marocaine de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique (SMCPRE).

L’industrie du tourisme médical, en croissance constante, représente désormais 60 milliards d’euros par an.

Mais avant de vous rendre au Maroc au cours d’un de vos voyages pour voir ce beau pays et vous refaire une beauté, soyez conscient des problèmes juridiques qui vont probablement se présenter, car cette industrie a ses difficultés et des défis uniques pour les consommateurs et les fournisseurs. Alors assurez-vous de faire des recherches complètes.

Dans ce numéro, le Dr Mohamed Jamal Guessous, chirurgien plasticien nous explique pourquoi le Maroc est en train de devenir une destination de choix pour le tourisme médical, mais surtout pour la chirurgie plastique.