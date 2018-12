[Photos] RDC : du football pour lutter contre Ebola à l'est du pays

Le Dr Oly Ilunga, ministre de la Santé de RDC a donné ce mardi le coup d’envoi d’un tournoi de football qui opposera des équipes des provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu à l’est du pays.

Si les autres informations (nombre d‘équipes, règlement, trophées, durée, etc.) ne sont pas encore disponibles à notre niveau, le tournoi est baptisé « Ebola pas chez moi ». L’objectif est donc de cimenter la solidarité des populations contre l‘épidémie qui touche depuis début août, le Nord-Kivu et l’Ituri.

En quatre mois, l’addition est salée. « Le cumul des cas est de 444, dont 396 confirmés et 48 probables. Au total, il y a eu 260 décès (212 confirmés et 48 probables) et 140 personnes guéries », indique le dernier bilan du ministère de la Santé.

C’est la dixième épidémie qui frappe la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville de Yambuku dans la province de l‘Équateur au nord de la RDC. Plus de 900 personnes ont déjà péri depuis la première épidémie.

Et selon le ministre congolais de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, cette dixième épidémie est la plus grave au monde après celle qui a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014. Cette année-là, Ebola avait tué plus de 11 000 personnes sur plus de 25 000 cas en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.

Mais, quand marquera-t-on enfin le but de la victoire défintive contre Ebola ? Sans doute le jour où un vaccin efficace sera découvert et sera mis à la portée de toutes les bourses.

Crédit photos : Dr Oly Ilunga