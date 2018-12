Zimbabwe : une semaine pour éradiquer la cybercriminalité

Le gouvernement zimbabwéen a lancé ce lundi une campagne d’une semaine contre la cybercriminalité, ce phénomène devenu la menace numéro 1 de bien de pays à travers le monde.

Lancée hier, cette campagne s’achèvera le 10 décembre prochain, a promis le ministre des Postes, Télécommunications et des Communications électroniques. Elle devrait se mener dans des grandes villes du pays dont Harare la capitale.

Si Kazembe Kazemba a, cours de la cérémonie de lancement de la campagne, déclaré avoir été victime, ce n’est pourtant pas une entreprise vindicative. Le contexte y est pour quelque chose.

En tout cas, la perspicacité avec laquelle travaillent les cybercriminels est telle que personne ne peut leur échapper.

Il est donc temps de sortir la grande artillerie pour mener à bien une offensive contre la cybercriminalité. Et pour le gouvernement zimbabwéen, la sensibilisation est l’arme la plus efficace.

« Pendant cette campagne, il s’agira d’alerter les personnes sur les astuces en matière de cybersécurité et de sécurité pour les protéger contre les cyber-menaces », a expliqué Kazembe Kazemba.

Sensibiliser pour que tout le monde veille au grain. Ainsi qu’en témoigne le thème choisi pour la campagne : « Think b4 click » (réfléchir avant de cliquer).

Il est aussi prévu le lancement d’un livret sur la cybersécurité et un site de partage et d’analyse d’informations contribuant à la promotion de la sécurité et de la sûreté en ligne.