Les araignées sauteuses : cette espèce qui nourrit ses petits au lait maternel

Des scientifiques chinois ont découvert une espèce d’araignée qui nourrit ses bébés au lait maternel, comme le font les mammifères et les humains.

Une découverte inhabituelle selon l’Académie chinoise des sciences. La lactation n’est généralement observée que chez les mammifères. Les araignées sauteuses sont les tout premiers invertébrés qui allaitent leurs progénitures.

Selon les chercheurs, cette espèce d’araignée sauteuse, qui ressemble plus à une fourmi, crée des nids d’élevage composés de plusieurs individus appartient à la famille des Myrmarachnes de Salticidae, une espèce d’araignée largement répandue dans les régions tropicales et subtropicales de l’Asie de l’Est et du Sud-est.

Chen Zhanqi, est post-doctorant à l’Académie chinoise des sciences :

“Les bébés araignées qui viennent d‘éclore se nourrissent d’une sorte de liquide (sécrété par les mères d’araignées), qui a été testé et reconnu comme un lait contenant quatre fois plus de protéines que le lait de vache. Nous l’appelons le lait d’araignée.’‘

Après une observation à long terme, les chercheurs ont découvert que les bébés araignées nouvellement éclos se nourrissaient entièrement de lait au cours des 20 premiers jours suivant la naissance.

“Ce type de comportement d’allaitement comporte deux aspects. Le premier est que les mères d’araignées peuvent lacter, ce qui signifie que le lait peut être sécrété physiquement. Le second est que les bébés araignées devraient pouvoir interagir avec les mères”, ajoute Chen Zhanqi.

L’étude a également révélé que les bébés araignées ne quittaient pas leur mère après le sevrage et continuaient à rester avec elle dans des nids, même après qu’ilsaient un certains âges.

Richard Corlett, est éditeur, périodique au Biological Conservation

“Je pense que cela va changer notre façon de regarder les invertébrés, les araignées, les insectes que nous n’avons pas vraiment pensé capables de ce comportement maternel complexe. Ils sont tous complètement nouveaux et c’est quelque chose que nous ne savions pas auparavant.”

Les experts estiment que cette découverte décisive est d’une extrême importance pour la recherche sur la révolution du comportement d’allaitement chez les animaux contemporains.

Environ 76 % des enfants éclos ont survécu jusqu’à environ 52 jours, quand ils ont reçu à la fois des soins maternels et du lait.

Caractéristiques

Les araignées sauteuses sont courantes sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique.

Ils se caractérisent par leur petite taille, leurs grands yeux et leur capacité de saut prodigieuse.

Ils sont souvent de couleurs vives et sont connus pour leur nature curieuse.

Les arachnides utilisent leur excellente vision pour suivre, suivre et calculer la distance, avant de sauter soudainement sur leur proie, propulsée par leurs fortes pattes arrières.

L’araignée sauteuse est la plus grande famille d’araignées totalisant plus de 5 800 espèces décrites.

Seules les filles ont été autorisées à retourner au nid une fois leur maturité sexuelle atteinte – les mâles étaient attaqués s’ils essayaient de le faire.

REUTERS, AGENCES