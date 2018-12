Le Raja remporte la coupe Caf

*Cette semaine dans Football Planet, retour sur la victoire du Raja de Casablanca à la Coupe de la confédération de la Caf 2018 après 15 ans de disette. Le club marocain a battu l’AS Vita Club 4-3 sur l’ensemble des matchs aller et retour.

*A près de six mois de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, la CAF a décidé de retirer l’organisation au Cameroun. Nous avons parlé à des journalistes camerounais pour prendre le pouls de l’opinion publique sur le terrain.

*On parle toujours CAN, mais cette fois de la CAN féminine 2018. Personne ne peut arrêter les Super Falcons du Nigeria, vainqueurs de leur onzième titre continental avec une revanche sur l’Afrique du sud.

*Hors du continent, c’est Pierre Aubameyang, du Gabon qui affole les compteurs de la Premier League. L’attaquant d’Arsenal est en tête du classement des buteurs du championnat anglais…