Afrique du Sud : vols en cascade après le concert à l'honneur de Mandela

Petite note noire sur le méga concert donné ce dimanche à Johannesburg pour les commémorations du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Selon les médias sud-africains, de nombreux vols se sont produits aux alentours du stade qui a abrité la cérémonie.

Selon l’agence de presse sud-africaine eNCA, les agresseurs ont eu tout le temps de mener leurs attaques parce que la police n‘était pas présente sur les lieux. Sur son compte Twitter, le Global Citizen, ONG organisatrice de l‘événement, a exprimé ses regrets et s’est dit “attristée par les difficultés rencontrées par les participants au concert”.

Le Global Citizen Festival qui réunissait sur l’estrade du FNB Stadium de Johannesburg une palette d’artistes avec en tête d’affiche les stars américaines Beyonce, Jay-Z, Pharell William ou encore le Britannique Ed Sheeran, était le clou d’une série d‘évènements organisés pour le centenaire de la naissance, le 18 juillet 1918, de Nelson Mandela, figure historique de la lutte contre l’apartheid.

I had the best day ever!!!! #GlobaCitizenFestival it’s just tooo sad to hear about those who endured difficulties getting home, and those who were mugged. Truly sympathizing with them, and those hurt are in my prayers ❤️??