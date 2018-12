Ronaldinho à Abidjan, des Ivoiriens deçus

L’ancienne gloire du ballon rond, Ronaldinho séjournait à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, dans le cadre de la promotion de sa fondation. Mais cette visite du prodige ivoirien ne s’est pas passé comme l’espéraient ses fans ivoiriens.

La visite du footballeur brésilien Ronaldo De Assis Moreira dit Ronaldinho Gaúcho a laissé un goût amer à des milliers de ses fans à Abidjan. Samedi, c’est plein d’amertume qu’ils ont quitté l’enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny où ils s’attendaient à voir le prodige brésilien les gratifier de ses légendaires figures lors d’un match de gala.

Mais, au bout de quelques heures d’attente, l’espoir s’est estompé. Le match de gala qui a opposé les légendes du football ivoirien à des opérateurs économiques, s’est joué sans l’attaquant brésilien qui n’a pas pointé le nez au stade. Selon la presse ivoirienne, il aurait été pris “d’une indigestion”. Une information que n’a toujours pas confirmé son entourage.

À Abidjan, où il est arrivé dans la soirée de vendredi, Ronaldinho a été reçu par plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la Défense Hamed Bakayoko et la Première dame Dominique Ouattara.

Le joueur venait ainsi faire figure d’effigie au profit de la coopération ivoiro-brésilienne, du reste dans les domaines du sport et la santé, et aussi dans l’humanitaire. Selon la primature ivoirienne, le légendaire Brésilien a également établi un partenariat avec le gouvernement ivoirien pour la lutte contre l’hépatite C et pour des activités de formation dans le secteur de la santé.

Son séjour devrait prendre fin ce dimanche 2 décembre.