Nigeria : capter l'énergie des déchets

Ikenna Ubah, un ingénieur en chimie de 27 ans, utilise des déchets courants pour fabriquer des briquettes pas cher et respectueuses de l’environnement au Nigeria, un pays où la population dépend encore du charbon de bois pour le chauffage.

Les briquettes sont le produit du compactage à basse pression de la matière organique constitué de la sciure de bois, de déchets agricoles, de papier, entre autres. Ils sont écologiques, entièrement renouvelables et faciles à utiliser.

“J’ai commencé à collecter des déchets pour les convertir en énergie de biomasse renouvelable à cause de la quantité de déchets qui se produit dans ma rue et parce que les gens utilisent du bois de chauffage et du charbon de bois inefficaces pour la cuisson, ce qui nuit à leur santé”.

Après une année de production, les briquettes d’Ubah se révèlent être une alternative populaire au charbon de bois, mais les résistances sont nombreuses.

“Le charbon de bois s’enflamme très vite, il dure plus longtemps que les autres, il m’aide à cuisiner très vite et rend mon environnement très soigné, car il ne fume pas”.

L’Organisation mondiale de la santé indique que des dizaines de milliers de nigérianes meurent chaque année de complications liées à l’inhalation de fumée lors de la cuisson au bois.

“Nous ne faisons pas que sauver l’environnement, nous proposons également des alternatives saines aux personnes qui travaillent dans des espaces où elles doivent brûler des déchets, car elles n‘émettent pas de monoxyde de carbone, elles sont respectueuses de l’environnement et même lorsqu’elles sont brûlées, vous utilisez les restes. comme engrais organique”.

Avec la crise énergétique actuelle, en particulier dans le nord du Nigeria, la briquette de biomasse pourrait devenir un combustible de substitution privilégié pour la quasi-totalité des utilisations de la cuisson aux besoins industriels.

