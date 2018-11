Rwanda : quand le test de dépistage du sida se fait à la maison

Au Rwanda, il est désormais possible de faire soi-même son test de dépistage du VIH/Sida à la maison. Une révolution rendue possible par un dispositif d’autodiagnostic dénommée OraQuick.

Des files d’attente au Rwanda pour faire un test de dépistage du VIH. Cette image est le résultat de la récente mise en vente d’une trousse d’autodiagnostic du virus de l’immunodéficience humaine dans le pays.

Le dispositif OraQuick à usage unique permet à l’utilisateur de connaître son statut sérologique en 20 minutes et contrairement au test sanguin, il peut être utilisé à la maison.

« Les Rwandais ont généralement peur de se faire tester, ils ont peur d’aller à l’hôpital, mais j’aime beaucoup cette trousse parce que vous pouvez vous tester et connaître votre statut. Cela donnera même le courage aux gens d’aller à l’hôpital pour en savoir plus », indique Honoline Umuhire, une bénéficiaire.

Le dispositif d’auto-test ne demande pas d’expertise particulière. Le principe en est simple : il recherche les traces du virus dans la salive et non pas dans le sang. Son taux de précision est de 99,7 %.

« C’est un moyen de s’assurer que les personnes ont accès au test de dépistage du VIH, et sachant que le test du VIH est un point d’entrée pour la prévention du VIH en général et qu’il constitue un point d’entrée pour les soins et le traitement de longue durée du VIH. Il convient de ce fait de s’assurer que le test est accessible et que les gens connaissent leur statut VIH afin de pouvoir adopter les stratégies appropriées en fonction de leurs résultats VIH », déclare Dr Placide Mugwaneza, un des responsables de la division VIH/Sida au ministère de la Santé.

Le kit coûte actuellement 5 USD dans les pharmacies du Rwanda. Un prix jugé trop élevé dans un pays où plus de 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.