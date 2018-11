JO 2020 : le japon prêt mais avec quelques défis [Sport]

Pour une fois, on ne va pas spéculer sur les délais avant JO dont on a eu droit par exemple au Brésil. le président du comité international olympique, Thomas Bach, qui s’exprimait devant les patrons des comités olympiques nationaux réunis dans la capitale japonaise a déclaré mercredi qu’il ne se souvenait d’aucune ville hôte olympique aussi bien préparée que Tokyo, un peu plus de 600 jours avant le début des jeux d‘été 2020.

Thomas bach a visité les bureaux des organisateurs des jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 et a rendu hommage à ses hôtes pour leur disponibilité à accueillir le spectacle d‘été.

