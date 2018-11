Indonésie : des dizaines de prisonniers dans la nature

Aux dernières nouvelles, 90 détenus qui se sont évadés de prison sont en ce moment même dans la nature. Ces prisonniers en cavale ont pris la poudre d’escampette pendant une prière collective. La chasse à l’homme, lancée ce vendredi, est encore en cours.

La traque se déroule dans l’extrême ouest du pays. 90 détenus évadés jeudi d’une prison de Banda Aceh troublent le sommeil des autorités locales. Selon un responsable, ils ont profité d’une prière collective de prisonniers pour se faire la malle.

Ade Kusmanto, un des porte-parole du ministère de la Justice : “il y avait 726 détenus rassemblés, et 113 se sont évadés. Nous en avons repris 23 et nous continuons de rechercher les autres fugitifs.”

C’est au cours de la prière collective des prisonniers que certains d’entre eux, préférant nourrir des projets d‘évasion plutôt que d’avoir des pensées vers le créateur, ont brisé les clôtures de la prison, armés de barres à disques. Dix surveillants étaient de faction pendant l‘évasion massive.

Un pays habitué aux évasions de prisonniers

Et pourtant, ce type de ‘‘sortie’‘ de prisonniers n’est pas rare en Indonésie, pays ‘‘abonné’‘ à ce genre de situation. Les mauvaises conditions carcérales (surpopulation dans les cellules et mauvaise qualité de vie, notamment) en sont souvent les causes.

Déjà en mai de l’année dernière, au moins 200 prisonniers s‘évaporaient dans la nature. C‘était au cours d’une évasion massive qui avait eu lieu dans une prison (elle aussi surpeuplée) située sur l‘île de Sumatra.

En juin de la même année, soit un mois après, c‘était au tour de deux prisonniers étrangers de prendre la clé des champs. Ils ont été audacieux, creusant un tunnel par lequel ils se sont faufilés et quittant ainsi la prison d’une île touristique dans laquelle ils purgeaient leurs peines.

Le défi reste de taille non seulement pour les autorités, mais aussi et surtout pour les populations. En effet, de dangereux criminels se trouvent probablement parmi ces prisonniers en cavale, notamment des tueurs à gages, des violeurs, des pédophiles et autres psychopathes.