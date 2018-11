CAN féminine 2018 : le Cameroun bat le Mali et se qualifie pour le Mondial

Les Lionnes Indomptables ont remporté la petite finale de la CAN féminine 2018 ce vendredi 30 novembre au Ghana. Les pouliches de Joseph Ndoko sont venues à bout du Mali (4 – 2) et obtiennent ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde 2019 en France.

C’était une session de rattrapage à ne pas louper par ces deux équipes au cours du match de classement comptant pour la 3e place aux championnats d’Afrique des nations dames ce vendredi au Ghana. La rencontre était déterminante pour les qualifications au Mondial 2019. Le Cameroun a donc réussi l’épreuve du jour face au Mali après son échec en demi-finale devant le Nigeria aux tirs au but mardi 27 novembre. Les Lionnes Indomptables ont battu les Aiglonnes sur le score de 4 buts à 2.

Une rencontre totalement dominée par les fauves (61 % contre 39 %). Deux buts inscrits par Nino Abena côté Cameroun (32e et 40e) et un but côté Mali par Fatoumata Diarra (44e) en première mi-temps. Les deux autres buts marqués par le Cameroun en seconde partie portent les signatures de Gabrielle Onguene (62e) et Christine Manie dans les arrêts de jeu.

Le Cameroun rejoint ainsi le Nigeria et l’Afrique du Sud pour représenter le continent à la Coupe du Monde 2019 en France. Les Super Falcons et Banyana Banyana avaient déjà obtenu leur passeport depuis le mardi 27 novembre en se qualifiant pour la finale de la CAN féminine 2018. Les deux formations vont s’affronter samedi à Accra Sports Stadium. Le Nigeria, détenteur du trophée tentera de défendre son titre.

La 13e édition de la CAN féminine a débuté depuis le 13 novembre au Ghana. Huit équipes prenaient part à cette compétition. La prochaine édition se déroulera en 2020 au Congo-Brazzaville avec 16 équipes.