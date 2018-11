CAN 2019 : le Cameroun fixé aujourd'hui

La commission d’organisation de la CAN 2019 est en réunion ce vendredi 30 novembre à Accra. Dans la capitale ghanéenne, l’organe de la CAF va examiner les rapports des experts ayant effectué des missions au Cameroun pour évaluer la capacité du pays à abriter la 32è édition (15 juin-13 juillet) de l‘événement footballistique le plus prestigieux d’Afrique.

Mais que dira tout à l’heure la commission après étude des documents ? En tout cas, que l’on soit Camerounais ou non, toutes les oreilles sont dressées et tendues vers Accra. En attendant la publication des conclusions, le destin ne semble pas plaider en faveur du Cameroun. Et des indiscrétions en font foi.

« Les conclusions de cette commission montrent que le Cameroun ne peut pas être prêt pour organiser la CAN 2019. La décision finale sera prise le vendredi 30 novembre par le comité exécutif de la Confédération africaine de football [CAF] », a indiqué sous couvert d’anonymat, une source proche à l’hebdomadaire Jeune Afrique.

Mais, alors que des observateurs estiment que l‘événement pourrait être délocalisé dans d’autres pays comme le Maroc, la CAF jure jusqu’ici qu’elle « n’a pas de plan B pour la CAN 2019», comme rassurait en début octobre dernier Ahmad Ahmad, président de l’instance faîtière footballistique dans le continent.

Le pays de Samuel Eto’o et de Roger Milla devrait organiser la CAN pour la deuxième fois après celle de 1972 remportée par le Congo voisin.

LIRE AUSSI

CAN

CAF