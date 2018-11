RDC : l'ambassade américaine à Kinshasa va encore rester fermée le jeudi

L’ambassade américaine à Kinshasa a annoncé que, pour la quatrième journée consécutive, ses services seront fermés au public jeudi, en raison “d’informations crédibles et précises” de menace terroriste en République démocratique du Congo, à un mois de l‘élection présidentielle.

“L’ambassade des États-Unis à Kinshasa restera fermée au public le jeudi 29 novembre”, en raison “des informations crédibles et précises sur une menace terroriste possible”, ciblant “des installations américaines à Kinshasa”, peut-on lire sur le site internet de cette représentation diplomatique.

L’ambassade américaine encourage “fortement les citoyens américains à Kinshasa et sur toute l‘étendue de la RDC à maintenir un niveau accru de vigilance”.

