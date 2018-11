Ligue des champions : Neymar et Mbappé titulaires face à Liverpool

Kylian Mbappé et Neymar Junior seront titulaires ce soir lors du match comptant pour la 5e journée de Ligue des Champions contre Liverpool.

Victimes respectivement d’une contusion à l‘épaule et d’une élongation aux adducteurs, le champion du monde français et la star brésilienne se sont entraînés normalement lundi et mardi.

Battus 3-2 au match aller, le Paris Saint-Germain, classé troisième dans ce groupe C dominé par le Napoli et son adversaire du jour, doit gagner pour éviter une élimination précoce.

“Plus l’enjeu est grand, plus la pression est forte et plus la concentration est importante. Nous devons être concentrés et détendus en même temps. C’est à l’entraîneur de visionner les matchs de l‘équipe adverse et non les joueurs. D’accord ? Ils reçoivent peu d’informations et doivent gérer une grosse pression. Nous devons jouer ce match étant détendus, tout en restant concentrés à 100 % sur ce que nous devons faire”, a déclaré Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Depuis l’arrivée des Qataris en 2011, remporter la coupe aux grandes oreilles est l’objectif principal du PSG. Cette saison, le club vise au moins le dernier carré.