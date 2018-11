Mazima : le premier service de micro-pension en Ouganda [Sci tech]

Nous nous rendons en Ouganda pour en savoir plus sur le premier service de micro-pension et la première plateforme de portefeuille électronique du pays .

Le plan de retraite “Mazima” est un service numérique qui permet d‘épargner de l’argent pour l’ avenir avec si peu.

Fondateur de ‘‘Four One Financial Services’‘, Livingstone Mukasa a révélé au micro d’ Africanews qu‘à ce jour ,près de 1.500 personnes se sont déjà inscrites à ce service numérique.

La micro-pension est un service numérique qui permet d'ouvrir et de financer des comptes de retraite individuels en utilisant leur téléphone mobile ou une application digitale. Ils peuvent économiser de l'argent sur leur compte, surveiller ces comptes et demander des retraits après un certain temps.

Autre exclusivité dans ce numéro, les scientifiques ont voté pour redéfinir la valeur d’un kilogramme. Mais cela aura-t-il un impact direct sur nos habitudes de consommation au quotidien ?

A suivre avec Ignatius Annor dans l‘édition de cette semaine sur sci tech .

