CAN féminine 2018 : Le Nigeria et l'Afrique du Sud en finale

Le Nigeria et l’Afrique du Sud ont obtenu leurs tickets pour la finale de la CAN féminine après avoir douché les espoirs des Camerounaises et des Maliennes.

Fin de parcours pour les Aiglonnes du Mali dans la Coupe d’Afrique des Nations féminines édition 2019. Face à une équipe des Banyana Banyana d’Afrique du Sud plus réaliste, les Maliennes ont dû plier l‘échine sur un score de 2 – 0.

Favorites de la rencontre, les Sud-Africaines ont très vite imposé leur rythme de jeu à leurs adversaires. À la 31è minute déjà, Thembi Kgatlana a surpris le camp malien en inscrivant le premier but de la rencontre. Malgré la pression physique des Aiglonnes, les Sud-Africaines réitèrent l’exploit à la 81è.

Dans l’autre match de la soirée, les Lionnes Indomptables du Cameroun ont été stoppées dans leur élan dans la première demi-finale par les Nigérianes qui ont su s’imposer lors de la fatidique épreuve des tirs au but (2-4) malgré des débuts bringuebalants.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAWCON18 #RSAMLI pic.twitter.com/bQdAebkD2L — CAF (FR) (@caf_online_FR) 27 novembre 2018

Le Mondial français pour enjeu

En effet, durant les 92 minutes du temps réglementaire et les 30 minutes de prolongation, ce sont pourtant les filles du coach Joseph Ndoko qui se sont créées les plus belles occasions. En témoigne cette fabuleuse frappe de la tête d’Enganamouit en pleine surface adverse avant que l’arbitre de la rencontre ne signale un hors-jeu. Au tableau des statistiques, les Lionnes affichaient même une possession de balle de plus de 60 % toute la rencontre.

Mais comme on le dit dans le jargon du football, dominer n’est pas gagner. Une fois de plus, les Lionnes ont perdu au duel face aux Super Falcons, comme lors de la finale de la CAN féminine 2016, en terre camerounaise.

À présent, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont sûrs de s’envoler pour la Coupe du monde qui aura lieu en France. Quant au troisième ticket pour ce Mondial, il sera décerné soit au Cameroun ou au Mali à l’issue de la petite finale qui les opposera le vendredi 30 novembre.