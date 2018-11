Les sons funky de Fred Wesley & the New J.B.'s band [This is Culture TMC]

Quand on parle du festival Soul Power, cela nous ramène à 1974, au Zaïre, et à la performance électrique du parrain de Soul, James Brown, en République démocratique du Congo aux côtés de certains des plus grands musiciens des États-Unis et d’Afrique.

Un concert en marge du combat au sommet : Mohamed Ali contre George Foreman pour récupérer le titre de champion des poids lourds.

Mais loin de s’arrêter là, le festival continue d’exister principalement aux États-Unis et ici même en Afrique. Pointe Noire, capitale économique du Congo voisin, a accueilli le festival, pour sa cinquième édition. L‘événement a réuni pendant 3 jours les performances d’artistes locaux et internationaux.

L‘édition de cette année a mis l’honneur le tromboniste légendaire Fred Wesley and the New JB’s band.

"Eh bien, vous savez, je ne suis pas le seul, il reste encore quelques-uns d'entre nous. Mais je le ferai aussi longtemps que je le peux. Aussi le public continuera de me réclamer et que le groupe continuera de m'accompagner, je continuerai à le faire. "

“Vous savez, le groupe garde le feu allumé et le public le maintient. Lorsque je monte sur la scène et que le groupe frappe, je me rajeunis subitement. Et les applaudissements du public sont un rajeunissement automatique. Tant que le public continue de crier et le groupe continue de jouer, je continuerai aussi. “

Réputé pour son travail avec James Brown dans les années 1960 et 1970, cet artiste de jazz et de funk est bien connu pour ses performances électrisantes avec divers artistes aux États-Unis.

“Je peux faire les deux. J’aime les deux. J’aime un peu plus le jazz et le funk. Mais c’est le funk qui fait l’argent. J’ai un nouvel album à paraître. C’est du blues, un peu génial mais c’est un album de blues, c’est Il y a des airs bleus comme celui de la grosse jambe d’Emma, ​​enfilez votre robe rouge Baby Tobacco Road, de superbes chansons de blues. C’est la direction triste dans laquelle je vais m’engager. Tout vient du funk. Mais je joue toujours du jazz, Je joue du jazz à chaque occasion. Je travaille avec beaucoup d’autres personnes. Percy Mayfield, Curtis Mayfield, Wilson Pickett et beaucoup d’entre eux. Parliament Funkadelic, Bootsy’s Rubber Band. “

C’est la deuxième fois que Fred Wesley se produit au Congo après sa performance de 2014 … de quoi lui rappeler les souvenirs de 1974 … un festival encore frais dans l’esprit des spectateurs… Même si Wesley confie quelques doutes sur l’industrie de la musique actuelle.

“Et bien vous savez maintenant, la musique qui est populaire maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment de la musique. C’est plus de production et plus de danse. Il y a encore de la musique dedans, mais je pense que la vraie musique s’est arrêtée à l‘époque où les frères Isley chantaient et Marvin Gay jouait. Quand il a fallu assembler des chansons pour en faire une chanson. Je ne comprends pas la musique du jour. Je ne pense pas que ce soit vraiment de la musique. “

Le NewJBs Band, qui joue aux côtés du plus grand tromboniste de notre époque, est composé d’instrumentalistes venus de différentes régions du monde. Allemagne, Autriche et États-Unis. Ils avouent s‘épanouir grâce à l‘énergie du public du monde entier et ne sont pas près de s’arrêter de si tôt.

Pendant le festival ils ont d’ailleurs été rejoints par des artistes en herbe heureux de démontrer leurs talents … La légende a également pu se produire lors d’un concert très attendu réunissant les amateurs de jazz et de funk du pays. Les organisateurs du festival Soul Power Congo sont optimistes quant à son avenir. Ils espèrent continuer à présenter les plus grands artistes internationaux sur le continent … pour s’amuser comme en 1974.