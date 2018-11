Égypte : l'apithérapie, un traitement alternatif à base de piqûres d'abeilles

Soigner les douleurs articulaires et redonner de la vigueur au système immunitaire affaibli est désormais possible grâce à l’api thérapie.

C’est le résultat des recherches menées par l’autodidacte Omar Abulhassan qui élève des milliers d’abeilles domestiques sur son toit dans le district de Munib au Caire en Egypte.

Cela fait cinq ans qu’il a commencé à mettre en place sa pratique alternative.

Un traitement de médecine alternative qui utilise tous les produits liés aux abeilles, y compris le miel, la propolis – ou la colle d’abeille utilisée pour construire des ruches – et le venin.

“Les piqûres d’abeilles ont été utilisées pour traiter les rhumatismes et la faible immunité, mais aussi pour aider les personnes aux prises avec des problèmes psychologiques. Ce ne sont pas les seuls avantages. Les ingrédients actifs du venin d’abeille ont été étudiés. Ils contiennent de l’histamine et de la dopamine, hormone de la joie. Elle contribue à améliorer l’humeur. “ Explique Omar Abulhassan, praticien en apithérapie.

Le venin d’abeille est composé de substances actives comprenant des enzymes, des protéines et des acides aminés. Il contient également des anti-inflammatoires pouvant soulager la douleur.

Lors d’une séance typique, il administre l’acupuncture d’abeille vivante à des patients, en utilisant en moyenne six abeilles pour piquer différentes parties de leur corps en fonction de leurs maux.

Les patients comme Mohamed Abdelfattah viennent en consultation une fois par semaine.

“Je reçois régulièrement des traitements en utilisant des abeilles pour augmenter mon immunité et ma force globale.” Déclare-t-il.

La plupart d’abeilles meurent après avoir piqué à cause de la perte de leur sac à venin et des muscles attachés qui sont déchirés au cours du processus. Mais Abulhassan affirme qu’il travaille à l’extraction directe du venin de ses abeilles à l’aide d’un équipement spécialisé.

Mahmoud Abdullatif est un marchand de miel et un membre de la Fédération arabe des apiculteurs.

“Le venin d’abeille a un impact positif sur une quarantaine de maladies, dont la plupart sont liées à un système immunitaire affaibli. Cette question doit être davantage étudiée. Elle nécessite davantage d‘équipements scientifiques et de recherches afin que nous puissions comprendre ce que contient le venin d’abeille et de quelle manière. Je pense que certains pays sont bien plus avancés dans l’utilisation de ces traitements. Aux États-Unis d’Amérique, ils utilisent des traitements d’abeille depuis environ 50 ans. “



Alors que des praticiens tels qu’Abdulhassan et ses patients tiennent fermement au fait que les traitements par apithérapie fonctionnent bien, les professionnels de la santé préviennent qu’une étude scientifique plus rigoureuse est nécessaire et que les praticiens doivent être formés pour gérer les réactions allergiques potentiellement mortelles lorsqu’elles se produisent.

REUTERS