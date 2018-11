Ouganda : 30 morts dans un naufrage sur le lac Victoria

Trente personnes sont mortes en Ouganda dans le naufrage d’un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria, a annoncé dimanche la police. Les premières hypothèses attribuent l’accident à la surcharge de l’embarcation et aux intempéries.

Le navire à bord duquel se trouvaient près d’une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique, a coulé samedi par mauvais temps lors du dernier naufrage en date sur le plus grand lac d’Afrique.

“Vingt-deux corps ont été retrouvés et 26 personnes ont été secourues”, a déclaré dans un premier temps, Asuman Mugenyi, directeur des opérations de la police ougandaise. “Selon l’un des survivants, il y avait plus de 90 personnes à bord”.

Mais, après les recherches qui se poursuivent, de nouveaux corps ont été repêchés. « Ce qui fait un total de 30 morts. Par contre, le nombre de survivants reste le même 26 personnes », a déclaré Brig Richard Karemire, ministre de la défense sur sa page Twitter.

Rescue Operations. Update:

By 11:00 am. 17 more bodies have beed recovered. The team of divers has increased to include Police, So far the number of the dead retrieved is 30 in total. Those alive remain 26. The operation continues.

It is a grieving moment for the Nation.