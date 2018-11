Congo : des cantines scolaires pour encourager et maintenir les enfants à l’école

Dans cet entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) installé sur le quai du port de Brazzaville, se trouvent plusieurs tonnes d’aliments. Il y a notamment près de 200 tonnes de conserves de poissons acquises grâce à un don japonais de 1,2 million de dollars américains.

Une partie de ces vivres destinés exclusivement aux cantines scolaires a été acheminée à l’école primaire de Djiri Pont dans la banlieue nord de Brazzaville.

Il s’agit d’une école publique où évoluent quelque 879 élèves qui sont régulièrement nourris à la cantine scolaire.

Entre les heures de cours intervient un copieux repas fait généralement de riz, de petits poids, de haricot, de conserves de poissons et de poulet. Ce repas est préparé sur place par des femmes commises à la tâche et qui utilisent essentiellement du bois de chauffe ou des cuiseurs économes.

Initiées par le gouvernement congolais en 2007 dans le but d’attirer, motiver et maintenir les jeunes élèves du primaire à l’école, les cantines scolaires vont toucher cette année au moins 60.000 élèves de 318 écoles rurales réparties dans six des douze Départements que compte le Congo.

Le gouvernement japonais soutient cette politique depuis son lancement ; il a déjà investi plus de 20 millions de dollars (plus de 10 milliards de FCFA) à en croire son ambassadeur Hiroshi Karube.

Les cantines scolaires sont toujours appuyées par le PAM qui soutient que « investir dans les cantines scolaires c’est investir dans l’avenir ; c’est contribuer à relever le défi ‘’faim zéro’’ »

Une étude menée par le ministère de l’enseignement primaire et secondaire avec l’appui du PAM et du programme MasterCard, a démontré qu’un dollar investi dans le programme d’alimentation scolaire au Congo génère un retour sur investissement de 9,6 dollars.