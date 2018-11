CAN féminine 2018 : le menu des demi-finales au Ghana

L’Afrique du Sud et le Nigeria ont rejoint le Cameroun et le Mali en demi-finales de la CAN féminine 2018 après les matchs de la dernière journée dans le groupe B.

Les Super falcons du Nigeria ont été sans pitié face au Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale ce samedi 24 novembre. Les championnes d’Afrique ont infligé un 6-0 à leur adversaire du jour, déjà éliminé du tournoi avec zéro point. Un résultat qui permet aux protégés de Thomas Dennerby de terminer deuxième de sa poule avec six points synonyme de qualification pour les demi-finales. Dans l’autre rencontre du jour, l’Afrique du Sud et la Zambie n’ont fait mieux qu’un match nul (1-1). Un score qui fait les affaires des Banyana Banyana. L‘équipe garde la tête du peloton avec sept points.

La Zambie qui avait pourtant bien démarrer cette compétition après une excellente victoire en première journée face à la Guinée équatoriale (5-0) quitte cette CAN sur une bonne note avec quatre points au compteur. Les Shepolopolo participaient ainsi pour la deuxième fois à une phase finale de la plus prestigieuse compétition de foot féminin sur le continent.

Les affiches des demi-finales

Les demi-finales de cette 13e édition se disputeront mardi 27 novembre 2018. Le Cameroun affrontera le Nigeria à Accra et l’Afrique du Sud sera face au Mali à Cape Coast. Si le Mali joue sa première demi-finale, le Cameroun et le Nigeria sont déjà des habitués de ce niveau de la compétition. Les deux équipes se sont affrontées tout recemment en 2016 lors de la finale en Yaoundé sur une victoire nigériane sur le score d’un but à zéro.