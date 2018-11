Sierra-Léone : une application pour élèves du secondaire voit le jour

Chaque année en Sierra-Léone, de milliers d‘élèves se heurtent à l’ultime examen devant leur ouvrir les portes de l’université.

Les raisons sont diverses, d’aucuns attribuent ces échecs au niveau scolaire en pleine régression des élèves et d’autres aux professeurs qui n’achèvent pas les programmes scolaires. Le corps enseignant se plaint d’un programme souvent inaccessible aux élèves et qui a une conséquence sur le taux de réussite.

“Nous devons faire face à de gros défis, comme l’accès aux programmes et si vous l’avez, il est tellement volumineux que vous ne pourrez pas le transporter. Donc, il devient très difficile pour vous d’amener les élèves à suivre ce programme et tous ne sont pas en mesure de l’avoir. Et il est très très important de connaître ce programme et d’y avoir accès cela aidera les élèves” explique ce professeur.

Améliorer le taux de réussite au West African Senior School Certificate Exam, c’est le challenge que s’est fixé un jeune sierra-léonais.

Il s’appelle Joseph Jawah Kebbie et il a mis en place une application qui permet aux élèves du secondaire d’avoir accès aux différents programmes sur leur portables ou autres tablettes ce qui leur permettrait d‘être plus outillés avant l’examen.

“Le début de l’application, la page d’accueil est ici, et là vous avez l’option science, le commerce, les arts et d’autres matières disponibles. Si je vais sous l’option science, nous avons l’anglais, les mathématiques générales, les mathématiques facultatives. Le programme de mathématiques générales du Niveau 1 au Niveau 4” soutient Joseph Jawah Kebbie.

Développée en 2017, l’application a déjà été téléchargée 8.000 fois sur Google Play Store. Grâce à un simple clic, l’ensemble du programme devient plus accessible et surtout facile à transporter. Les utilisateurs en sont ravis.

“Depuis que j’ai l’application, je suis capable de suivre mon professeur au fur et à mesure qu’on avance dans les chapitres que nous sommes censés découvrir et savoir s’il y a des sujets qui ont été oubliés. Je fais des efforts supplémentaires, je découvre mes manuels scolaires que je peux lire” se félicite cet utilisateur.

Avec son application Joseph, compte améliorer le système éducatif de la Sierra-Léone et redonner à son pays son lustre d’antan.