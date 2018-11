France : les étudiants africains indignés par la hausse des frais d'inscription à l'université

Les étudiants africains de France ne décolèrent pas. L’annonce par le Premier ministre Edouard Philippe de la hausse prochaine des frais d’inscription dans les universités françaises a suscité une véritable levée de boucliers dont le résultat est le lancement de deux pétitions.

Ces pétitions initiées par deux associations d‘étudiants africains ont déjà recueilli 160 000 signatures et espèrent convaincre le gouvernement français d’abandonner sa nouvelle politique.

Dans son plan pour l’enseignement supérieur en France présenté en début de semaine, le Premier ministre Edouard Philippe a du reste annoncé que les coûts d’inscription pour les étudiants étrangers passeront de 170 à 2.770 euros en licence. En master et doctorat, ces étudiants devront s’acquitter de 3.700 euros contre quelque 240 € actuellement.

La mesure ne s’applique toutefois que pour la première année de licence ou de master. Ces changements ne concernent que les étudiants étrangers non européens. Quant aux étudiants déjà engagés dans des formations, leur sort reste flou.

“Discriminatoire”

Pour Paris, ces réaménagements baptisés “Stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux” devraient non seulement encourager l’attractivité pour les écoles françaises, et permettre d’améliorer les conditions d’accueil. Pour faire passer la pillule, le gouvernement promet toutefois de faciliter les démarches d’obtention de visa et de titres de séjour, augmenter le quotas des bourses d‘études ou encore d’ouvrir des campus à l‘étranger.

Pas de quoi satisfaire les étudiants africains de France qui constituent près de la moitié des étudiants étrangers accueillis dans le pays avec un chiffre avoisinant les 160 000. Pour eux, cette nouvelle politique française est juste une manière de leur fermer les portes. Une mesure “discriminatoire” qu’ils trouvent en parfaite contradiction avec l’objectif français d’augmenter le nombre d’étudiants étrangers en France et l’attractivité de ses universités.