CAN Féminine 2018 : Cameroun et Mali en demies, le Ghana pays organisateur éliminé

Le groupe A de la CAN Féminine 2018 a rendu sa copie vendredi 23 novembre à Accra. Le Cameroun et Mali sont dans le dernier carré alors le pays hôte et l’Algérie plient leurs bagages.

Un match nul, suffisant pour les Lionnes Indomptables face aux Black Queens à l’occasion de la troisième journée dans le groupe A. Le Cameroun en tête de son groupe avec six points affrontait le Ghana, troisième de son groupe avec trois points. Au même moment, se déroulait la rencontre Algérie, dernière du groupe avec zéro point contre le Mali, deuxième avec trois points.

Les Lionnes Indomptables et Black Queens se sont séparées sur un score nul d’un but partout. Un résultat qui arrange les Camerounaises, et elles gardent ainsi la tête du classement avec sept points. Le Ghana, pays organisateur, avec quatre points au compteur sort malheureusement de la compétition avec la victoire des Aiglonnes du Mali (3 – 2) devant les Ladies Fennecs, quasiment éliminée avec zéro point après deux journées.

Le Cameroun et le Mali qui terminent respectivement premier et deuxième de ce groupe avec sept points et six points se qualifient donc pour la prochaine étape de ce tournoi. Les deux formations connaîtront leurs adversaires après les matchs de la 3e journée prévue samedi 24 novembre dans le groupe B.

Les demi-finales de cette 13e édition de la plus prestigieuse de football féminin en Afrique sont prévues mardi 27 novembre 2018.