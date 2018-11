Sauver la faune de l'Afrique [Travel]

Quand les étrangers pensent à l’Afrique, beaucoup pensent à des animaux sauvages. Notre magnifique continent contient une partie de la faune la plus dense du monde et de la plus riche diversité d’animaux sauvages de tout continent sur la planète. C’est grâce à son paysage énorme avec divers climats.

Du parc national protégé Serengeti en Tanzanie au désert sauvage Kalahari au Botswana, le continent a la plus haute concentration de parcs nationaux sur la planète avec 335 parcs nationaux en 2014. En plus, il y a des centaines de réserves nationales et de parcs naturels.

Aujourd’hui, je voudrais mettre en évidence les braves rangers qui protégent nos parcs et animaux. Les rangers sont les gardiens des biens les plus précieux de notre planète. Le monde se souvient souvent de ces hommes et femmes braves le 31 juillet, lors de la fête mondiale du ranger. Néanmoins, aujourd’hui, je veux que nous nous dirigions vers le parc national de Virunga, en république démocratique du congo.