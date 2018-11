Ruée vers l'or au Malawi

Exploitation de l’or, le Malawi se présente comme le nouvel el-dorado des exploitants.

Nathenje, Lilongwé, ou encore Mangochi, le Malawi attire de nombreux exploitants d’or. Malawites, Chinois, Mozambicains, et Tanzaniens, opèrent pour en majorité dans l’illégalité et sans permis d’exploitation, et en dépit de la volonté du gouvernement de redresser son économie.