L'Afrique, prochain grand marché mondial ?

C’est sur ces notes très optimistes que le cabinet Mckinsey a conclu son nouveau rapport consacré à l‘économie africaine.

Le rapport décrit l‘évolution de la croissance économique du continent en la comparant à celle qu’ont connue les marchés asiatiques. Une conviction née d’une étude menée sur environ 3 000 projets, auprès de ses clients majoritairement africains.

« En analysant plus de 400 entreprises africaines qui réalisent un chiffre d’affaires annuel d’un milliard de dollars ou plus, nous avons pu déterminer les facteurs clés de performance des acteurs implantés en Afrique. Les entreprises qui y réussissent le mieux sont souvent des sociétés africaines, même si leurs fondateurs sont parfois occidentaux, indiens ou chinois », ont ainsi souligné conjointement Acha Leke et Georges Desvaux, tous deux seniors partners de McKinsey, dans le même rapport.

L’urbanisation accélérée de l’Afrique, liée à la croissance démographique de sa population et ses énormes ressources encore inexploitées font du continent un levier de la croissance économique mondiale.

Mais, relève le rapport de McKinsey, l’Afrique devrait rattrapper son déficit en infrastructures pour confirmer la promesse des fleurs.