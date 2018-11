CAN Féminine 2018 : la Guinée équatoriale prépare ses bagages, le Nigeria se réveille

Avec zéro point et douze buts encaissés en deux sorties, la Guinée équatoriale est d’ores et déjà éliminée, alors que le Nigeria, champion d’Afrique, s’est relancé dans la course après son faux pas lors de son premier match.

Une deuxième défaite synonyme de l’élimination pour le Nzalang Nacional à la plus grande compétition de foot féminin en Afrique. Après sa douche froide face à la Zambie (5-0) lors de sa première sortie, la Guinée équaotoriale a été laminée par les Banyana Banyana d’Afrique du Sud (7-1) mercredi. Les protégés de Jean-Paul Mpila payent les frais de leur manque de préparation avant l’entame de ce tournoi, l’a-t-il confirmé chez nos confrères de cafoline.

“Ce résultat est la conséquence de nos quatre jours d’entraînement seulement avant le coup d’envoi de la compétition. Nous avons fait notre maximum mais ce n‘était pas possible. Mais je persiste à dire que je ne suis pas découragé. Quand j’ai vu ce que mon équipe a fait dans ces circonstances si particulières je n’ai pas le droit de leur faire le moindre reproche. Et puis l’Afrique du Sud n’est pas une petite équipe. Nous quitterons, après la dernière journée, la CAN avec beaucoup de regrets mais à l’impossible, nul n’est tenu.”

En revanche, les Super Falcons Nigeria, tenantes du titre qui avaient perdu son premier face à l’Afrique du Sud (1-0) se sont relancées dans la course avec une large victoire face aux Zambiennes (4-0) lors de la deuxième journée du groupe B.

La troisième journée dans ce groupe sera hautement disputée à Cape Coast Stadium samedi 24 novembre. Les Banyana Banyana, leader du groupe avec six points devront battre les Shepolopolo de la Zambie (3 points) ou arracher un point pour être à l’abri d’une éventuelle surprise. Dans l’autre rencontre, le Nigeria (3 points) doit impérativement dominer la Guinée équatoriale – quasiment éliminé avec zéro point au compteur – si l’équipe veut poursuivre l’aventure.

Il faut préciser que seules les deux premières équipes de ce groupe seront qualifiées pour les demi-finales prévues le 27 novembre. La CAN Féminine se déroule depuis le 17 novembre au Ghana.