CAN Féminine 2018 : le Cameroun en demi-finale, l’Algérie éliminée

Deux sorties, deux victoires dans le groupe A ! Les Lionnes Indomptables ont pris une bonne avance pour le second tour de la CAN Féminine 2018 au Ghana.

Le Cameroun a presque obtenu son ticket pour les demi-finales en venant à bout de l’Algérie sur un score étriqué de 3 buts à 0 lors de la deuxième journée du Groupe A, mardi à Accra. Une véritable domination des pouliches de Joseph Brian Ndoko qui s’est concrétisée par l’ouverture du score signée Gabrielle Aboudi Onguene (12e), Gaelle Enganamouit a doublé la mise (54e) et Nchout Njoya Ajara a salé l’addition six minutes plus tard.

Les Lionnes pourront juste se contenter d’un match nul vendredi 23 novembre à Accra face au Ghana, pays hôte, lors de la 3e et dernière journée, pour finir leader du groupe A. « Notre prochain match est contre le Ghana et nous allons l’aborder de la même manière que nous l’avons fait lors des deux matches que nous avons disputés malgré notre qualification pour la phase suivante de la compétition », lance le sélectionneur des fauves.

Une tâche qui ne sera pas facile, puisque les Black Queens (3 points) ont impérativement besoin d’une victoire après leur surprenante défaite (2-1) face au Mali à l’occasion de la 2e journée le 20 novembre. Les Aiglonnes devraient de leur côté enchaîner face aux Ladies Fennecs déjà éliminées de cette compétition après deux défaites.